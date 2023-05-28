الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين في حادث الصف

وجهت نيابة الجيزة بالاستعلام عن 4 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، كما أمرت بتفريغ الكاميرات وسماع أقوال شهود العيان في الحادث.

غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

في وقت سابق، تعرض 8 عمال للإصابة بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربى ونقلوا إلى المستشفى.

غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص.

الإدارة العامة للمرور، تقوم بتكثيف الحملات بهدف الوصول لحالة من الاستقرار المروري في الشوارع المُختلفة في أنحاء الجمهورية ومُلاحقة المُخالفين والمُستهترين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات بهدف الوصول لحالة من الاستقرار المروري في الشوارع المُختلفة في أنحاء الجمهورية ومُلاحقة المُخالفين والمُستهترين وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

بدورها، أوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان.