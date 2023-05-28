عقد امتحان لمحو أمية 5 آلاف فرد بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت إدارة شؤون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وهيئة تعليم الكبار المساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "دواوين حكومية بلا أمية" حيث تم محو أمية نحو ٥ آلاف فرد وعقد امتحانات لهم للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم، واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية، خصوصًا في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.