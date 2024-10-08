لجنة التخطيط بالأهلي تصدم بيرسي تاو

كشف الإعلامي محمد الليثي عن حسم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي لموقفها من تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجديد.

وقال إن اللجنة رفضت تجديد عقد اللاعب الجنوب أفريقي بسبب كبر سنه "31 عاماً" وراتبه الكبير المقدر بحوالي "مليون دولار سنوياً" بجانب تراجع مستواه ورغبة النادي في ضم لاعب أجنبي أصغر وأفضل من تاو، على أن يكون الموسم المقبل هو الأخير لـ بيرسي تاو مع الأهلي".

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الأهلي بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي ، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات في مقدمتها بطولة السوبر المصري.



يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بالنسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بالجولة الأولى لحساب مرحلة دور المجموعات من المسابقة القارية التي يحمل الأهلي لقبها للمرة 12 في تاريخه وهو الرقم التاريخي القياسي بين أندية أفريقيا في عدد التتويجات.

ومن المقرر ان يكون لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في القاهرة على ملعب ستاد القاهره الدولي أحد أيام القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر من شهر نوفمبر المقبل.