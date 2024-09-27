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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

جنوب الوادي تُخفض رسوم الكشف الطبي للطلاب الملتحقين بالمدن الجامعية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تخفيض رسوم مقابل الكشف الطبي للطلاب والطالبات المدن الجامعية من ٢٥٠ جنيه الى ١٧٥ جنيه فى بادرة طيبه من رئيس الجامعة لتخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء أمورهم. 

ونوه رئيس الجامعة أن مواعيد اجراء الكشف الطبي لطلاب وطالبات الجامعة بالمدن الجامعية اعتبارا من غدا السبت ٢٨ سبتمبر حتى الخميس ٣ أكتوبر على النحو المبين بالجدول المرفق.

 وأوضح الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب أنه يتم توقيع الكشف الطبي بالنسبة للطالبات بمبنى ( أ ) وبالنسبة للطلاب بمبنى ( ن ) من الساعة التاسعه صباحا وحتى الساعه السادسه مساء.

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الاهلية ( برنامج العلوم الإدارية ) عدد الطلاب ١٢٠ طالب وطالبه.. 

وفي سياق مماثل بدأ تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين ببرامج جامعة جنوب الوادي الاهلية للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م. 

 

وأشار الدكتور احمد علي عامر مدير برنامج الطب و الجراحة ان مكان انعقاد الكشف الطبي فى مركز (صحتك) بكلية الطب البشرى الحكومية مشيرا الى نشر فيديو توضيحي لكافة اجراءات الكشف الطبي على صفحة جامعة جنوب الوادي الأهلية. 

بدء الدراسة: 

قال الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن  كليات الجامعة انتهت من إعداد جداول المحاضرات لإعلانها على موقع الكلية و التجهيز لمعسكرات استقبال الطلاب الجدد واكد انه سيتم اقامة العديد من الانشطة الطلابية واللقاءات القمية خلال العام الجامعي الجديد لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الاستعدادات للعام الجامعي الجديد2024/2025 وشدد على جاهزية مختلف المباني و المدرجات والقاعات التدريسية و المنشآت الجامعية و المعامل والمكتبات والمدن الجامعية ومباني الاسكان الطلابي والملاعب المفتوحة. 

 وأكد رئيس الجامعة، توفير مختلف سبل الدعم للعملية التعليمية التي تبدأ وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي يوم 28 سبتمبر و التوسع في الاعتماد على التطبيقات الالكترونية مثل التطبيق الالكتروني للقاعات التدريسية والامتحانية ، الاجندة الجامعية ، السجل المهارى لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير وبناء القدرات الطلابية.

 ونوه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى استمرار توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وفقا للجدول الزمني المعلن من ادارة الجامعة واستلام ملفات التقديم .

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