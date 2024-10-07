شاهد عبور أول قطار لسيناء بعد توقف سنوات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عبور أول قطار من محطه الشيخ زايد بالاسماعيليه إلى محطه بئر العبد مرورا بمحطات الفردان- القنطرة شرق - جلبانه بئر العبد، بعد توقف سنوات طويلة حيث عبر القطار من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقيه فوق كوبري الفردان على قناة السويس.

وشاركت الأهالي التي احتشدت في تلك المحطات فرحة عبور القطار من الإسماعيلية لسيناء، مقدمين الشكر للحكومة على اهتمامها بسيناء وإقامة مشروعات التنمية.

ويعد هذا القطار هو أول تجربة عبور بعد الانتهاء من تطوير خط قطار الإسماعيلية العريش خلال الفترة الماضية، ضمن محاور التنمية التي تشهدها سيناء.

انتهاء أعمال التطوير

وأنهت وزارة النقل الفترة الماضية أعمال التطوير بطول 100 كيلومتر في عمق سيناء من منطقة الفردان بالإسماعيلية حتى مدينة بئر العبد، مع رفع كفاءة جسر الفردان المار أعلى قناة السويس وهو كوبري معدني بطول 640 مترا يتكون من جزءين يمر أعلى قناة السويس، وإنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة

جدير بالذكر أن وزارة النقل من خلال هيئة السكة الحديد، أعلنت عن الانتهاء من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، بسيناء، واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش طابا الممر التنموي الجديد.

وتستعد هيئة السكة الحديد لتشغيل الخط بعد تشغيله تجريبى لنقل البضائع، حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى 6 أغسطس الماضى، عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من 25 حاوية ( 40 قدم) من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة الى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكم 8 (محطة لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات).

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إعادة تشغيل هذا الخط حاليا للبضائع وخلال الفترة القادمة للركاب يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء الحبيبة لافتا الي ان الممر اللوجيستي العريش طابا الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، وأن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات بالإضافة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز.