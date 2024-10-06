رئيس هيئة نظافة القاهرة: لن نتوقف عن أعمال التطوير والإصلاح .. وتستمر المسيرة

في حواره مع "الوفد"..

لن نتوقف عن أعمال التطوير والإصلاح .. وتستمر المسيرة

التدخل السريع لرفع مستوى النظافة وإستعادة المظهر الحضارى للعاصمة

رفع ١٨ ألف طن مخلفات يومياً وتكثيف حملات النظافة والتشجير بالشوارع



جهود كبيرة تبذل على مدار ال ٤ أعوام الماضية ، لتحسين وتطوير هذا المرفق الهام الذى يعمل به الآلاف الموظفين والعمال ، حيث أعلنت الحكومة عن خطة قومية لنظافة وتجميل أحياء القاهرة ، من خلال استحداث " إدارة للتدخل السريع " لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقاهرة وإتباع أساليب حديثة للتعامل مع ١٨ ألف طن مخلفات يومياً وتطوير وإصلاح المعدات والإهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى بها ، وبما تضم أحدث ما لدى الهيئة من مكانس آلية، وسيارات الشفط، والحاويات المجهزة بمكن شفط القمامة الكبيرة، وتروسيكلات المياه، وتروسيكلات جمع القمامة وكمبروسر الهواء، وجرارات الكنس الآلى لتنفيذ أكبر خطة تشغيل يومية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للتعامل الفورى مع المخلفات والتراكمات وكل ما يظهر من المستجدات أولًا بأول .

أضف إلى ذلك تحقيق الإكتفاء الذاتى فى الخامات ومعدات إصلاح المركبات - عبر ورشها الإنتاجية بالهيئة ، وهو ما أحدث وفرا كبيرا فى الميزانية المخصصة للهيئة وأسهم فى رفع مستوى الأداء بها ، وذلك بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها ، ما جعلها محل إشادة من كافة المسئولين بالدولة ، ومن ثم تحسين جودة حياة المواطنين .

وأمام هذا الحال يصبح الحفاظ على نظافة وتجميل مدينة القاهرة أمرا ضروريا، لما له من أثر بيئى ، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين . وكذلك ملف التشجير أحد الملفات الهامة التى تبنتها " هيئة نظافة القاهرة " على مدار الأعوام الماضية ، لإظهار العاصمة بالمظهر الحضارى والجمال الذى يتواكب مع ما يتم فيها من تطوير شامل ، لكى تصبح القاهرة عام ٢٠٣٠ من افضل المدن الخضراء التى تواكب كافة التغيرات المناخية على مستوى العالم ، وهو ما تتضمنه بالفعل " استراتيجية النظافة فى مصر " .

" الوفد" أجرت حوارا مع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ورصدت أحوال هذا المرفق الحيوى وانتقلت وسط الموظفون ، ورأت بعينها كيف يسابق العاملون الزمن لجعل كل أسطول هيئة نظافة القاهرة صالحا للخدمة وبشكل يليق بمكانة وتاريخ مصر .

* هل قريبا سيطلق على القاهرة المدينة الخضراء؟ .. وكيف ستصبح القاهرة ٢٠٣٠ ؟

تشهد الآن محافظة القاهرة تطوير شامل بكافة أرجاءها من وما ساعد على ذلك خلق محاور مرورية جديدة وربط المناطق الأربعة ببعضها لذا قامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتنفيذ المبادرة الرئاسية بزراعة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة المسطحات الخضراء بها، وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء اللمسة الحضارية والجمالية ومراعاة البعد البيئى لتلك للمحاور المرورية مما ساهم فى زيادة الأشجار والزورعات مع الاعتناء بالموجود لتكون القاهرة ٢٠٣٠ من افضل المدن الخضراء التى تواكب كافة التغيرات المناخية على مستوى العالم.



• ما هي اهم خطط الهيئة في مشروعات التجميل والتشجير القادمة؟

تحرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على زيادة الحدائق العامة والمتميزة والمسطحات الخضراء على مستوى القاهرة بكافة المناطق الأربعة " الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية " ، وذلك من أجل خلق متنفسات خضراء وجديدة بكافة أرجاء القاهرة من زراعة الجزر الوسطى - الميادين -المسارات واستحداث أنماط جديدة فى الزراعة منها الفازات التجميلية والاسمنتية والحديدية بالجزر الوسطى وجانبى المحاور والطرق التى لا يوجد بها زراعات.

بالإضافة إلى زيادة أعداد المشاتل وعمل مشتل بكل حى لخدمة المواطنين لبيع المزورعات والشتلات بأسعار مناسبة وتشجيع المواطنين على المحافظة على المسطحات الخضراء وزيادة الوعى البيئى .

وأيضاً استبدال واستحداث أصناف و زورعات وشتلات وأشجار جديدة تتحمل العوامل المناخية الحيوية والتغيرات المناخية على مدار العام لإضفاء لمسة حضارية وجمالية والمساهمة فى المحافظة على البيئة.

• ما هي التقنيات المتبعة لعمليات جمع ونقل المخلفات؟



وفق منظومة النظافة الجديدة، يتم الجمع من المنبع وهو المجمع السكنى بشكل يومى على مستوى محافظة القاهرة .

ويتم ذلك بمعرفة شركة " إرتقاء " لتدوير المخلفات والمسؤولة عن نظافة أحياء القاهرة بالمنطقة الغربية وكذلك شركة " انفيروماستر" المسؤولة عن نظافة أحياء المنطقة الشرقية أما المنطقة الجنوبية والشمالية فتتم عن طريق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

• ملف النظافة اهم الملفات .. فهل الهيئة نجحت فى تطبيق منظومة النظافة الجديدة بأعلى كفاءة وفي زمن قياسى ؟

بالتأكيد الهيئة تطبق المنظومة الاكفأ للتغلب على كافة التحديات والصعوبات على أرض الواقع لتتخلص من كثرة المخلفات والتى تصل إلى حوالى ١٨ ألف طن يومياً على مدار اليوم بالمناطق الاربعة.

كما تم تطويرأسطول سيارات الهيئة وإدخال الميكنة فى منظومة النظافة ، بالإضافة إلى سيارات الشفط كبيرة الحجم الخاصة بالمخلفات والأتربة وتروسيكلات المياه لغسيل البلدزورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعى وكذلك تروسيكلات الجمع السكنى للحوارى والازقة ..

بخلاف عمل المناولات عن طريق محطات وسيطة متنقلة لبعض المناطق الشعبية وتسمى " الهوك لفت " وكذلك المكانس الآلية لنظافة المحاور والطرق السريعة وأيضاً للكبارى .

ومازال العمل جارى على تطوير المنظومة لاستكمال الشكل الحضارى والجمالى للقاهرة.

• ما هى عدد أحياء التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ؟

يوجد ١٨ حى بالمنطقة الشمالية والجنوبية

• هل هناك معوقات تجاه تنفيذ منظومة النظافة الجديدة ؟



عدم وجود الوعى الكافى لدى المواطنين بالمحافظة على البيئة نظيفة ، بإلقاء المخلفات بالصناديق المخصصة لذلك ، لذلك يعمل عمال النظافة على مدار اليوم فى جمع القمامة وهو ما يشكل عبئا ثقيلا عليهم .

• هل تم الغاء الصناديق والاعتماد على الجمع السكنى ؟

لم تلغى ، بل أنها ضمن خطط الهيئة المركزية للنظافة فيتم وضع صناديق متعددة المقاسات بالشوارع وخاصة فى الأماكن الأكثر شعبية وازدحاماً والتي لا يوجد بها جمع سكنى على وجه كامل.

أما دور المواطن فعليه واجب ، وهو عدم إلقاء المخلفات فى الشوارع ، والتواصل مع الهيئة على الخط الساخن ١٥٢٦٤ فى حالة وجود أى شكوى أو الاستعانة بالهيئة فى نقل مخلفات الهدم والبناء .

• نبذة عن الهيئة منذ نشأتها وأهميتها ؟

الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة هى هيئة خدمية تم انشاؤها عام ١٩٨٣ بقرار جمهوري تتبع إدارياً لمحافظ القاهرة ومسؤولة عن نظافة وتجميل وإنارة شوارع القاهرة، بها خمس مركزيات رئيسية وعدد من الإدارات العامة والفرعية .