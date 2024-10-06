ريال مدريد يكافئ كارفاخال رغم إصابته الطويلة

أعلن ريال مدريد اليوم الأحد عن تجديد عقد الظهير الأيمن داني كارفاخال بشكل رسمي، وذلك في وقت يواجه فيه اللاعب غياباً طويلاً عن الملاعب بسبب إصابات خطيرة تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام فياريال، التي انتهت بفوز ريال مدريد (2-0) ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.



تفاصيل تجديد العقد

قال ريال مدريد في بيان رسمي: "يعلن النادي أنه اتفق، كما كان متوقعًا، مع داني كارفاخال على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2026".

وأشار البيان إلى أن كارفاخال انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2002، عندما كان عمره 10 سنوات، ونجح في التدرج عبر جميع فئات الأكاديمية وصولاً إلى فريق الكاستيا في عام 2010.



إنجازات كارفاخال

في 12 مايو 2004، كان لكارفاخال دور بارز في لحظة تاريخية لريال مدريد، حيث ساهم في وضع حجر الأساس لمدينة ريال مدريد الرياضية. منذ عام 2013، أصبح جزءًا من الفريق الأول، ومنذ ذلك الحين، حقق 26 لقبًا مع النادي، منها 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا و5 بطولات كأس العالم للأندية و4 بطولات دوري إسباني.



الإصابة ومدة الغياب

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن إصابة كارفاخال جاءت أسوأ من التوقعات، ومن المتوقع أن يمتد غيابه عن الملاعب من 8 إلى 10 أشهر على الأقل. ويتوجب على الأطباء الانتظار لمدة 5 أيام على الأقل قبل إجراء الجراحة لتهدئة الالتهابات في المناطق المصابة.



اختتم ريال مدريد بيانه بالتعبير عن دعمه الكامل لكارفاخال وتمنياته له بالشفاء العاجل، لكي يعود إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.