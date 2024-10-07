هند صبري تتألق بالزهور وتروج مسلسل البحث عن علا 2

اعتادت الفنانة هند صبري على مشاركة متابعيها وجمهورها أدق تفاصيل حياتها وأهم أعمالها الفنية لتكن على تواصل دائم معهم وهذا ما فعلته عند نشر صور من كواليس تصوير مسلسل "البحث عن علا2" عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت هند صبري بإطلالة صيفية، مستوحاة من زهور الربيع المنعشة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، صمم من الحرير مطبوع عليه الزهور، ينتمي لقصة ألوان شولدر، محدد الخصر، جعلها تبدو كالفراشة في البستان.

واعتمدت تسريحة شعر جذابة ذيل حصان ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، ندا موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين.

هند صبري

هند صبري من مواليد 20 نوفمبر 1979، ممثلة تونسية مصرية اشتهرت بعملها في مصر.

حياتها

ولدت في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي. ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقًا في هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات. نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات. شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.

الممثلة «هند صبري» حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وهي مرسمة منذ فيفري/شباط 2007 في جدول المحاماة بتونس. وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته الـ 76، وهي أول سيدة عربية تنضم للجنة.

حياتها الخاصة

كانت مخطوبة للفنان السوري باسل خياط لكنهما انفصلا بعد سنتين ونصف. لاحقا تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف.

الجوائز والتقدير

89 ضمن «أقوى 100 امرأة عربية 2013»، أريبيان بزنس

سفيرة للنوايا الحسنة «برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة» 2010-20.

هند صبري

هند صبري

هند صبري