جامعة دمنهور تطلق فعاليات المنتدى الأول للتمريض

نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس- رئيس جامعة دمنهور، منتدى التمريض الأول، بعنوان " التمريض بوابة الحياة"، بإشراف أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، بحضور الدكتورة عبير عبد الفتاح - عميد كلية التمريض، و الدكتور إيناس إبراهيم - عميد كلية التمريض جامعة رشيد، و كوكبة الشخصيات العاملة في مجال التمريض.

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة منى السيد عن سعادتها بالمشاركة في منتدى التمريض الأول للجامعة، والذي يأتي بالتزامن مع حدثين مهمين أولهما ذكر انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وثانيهما مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"بداية" التي تضع صحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مقدمة الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر على التنظيم الرائع.

وعن التمريض المصري أكدت الدكتورة منى أن التمريض المصري أثبت كفاءته ومهارته على مدار التاريخ في تقديم سبل الرعاية للمرضى، خاصة الدور النبيل الذي يقوم به التمريض في أوقات الأزمات والجوائج مثل جائحة كورونا، والتي شكل التمريض خلالها ركيزة أساسية في خط الدفاع الأول للتصدي للجائحة، وأثبتت الكوادر التمريضية قدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، مشيدة باهتمام القيادة السياسية بكوادر الرعاية الصحية بوضع استراتيجية متكاملة للتطوير خاصة قطاع التمريض كأحد الدعائم الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي وفقا لخطة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وعلي هامش فعاليات المنتدى أقيمت محاضرة عن مهارات العمل الجماعي في الفريق الصحي للدكتورة دعاء الدمرداش، أكدت خلالها على أن مفتاح تقديم رعاية رفيعة المستوى للمرضى هو وجود فريق قوي وموحد، حيث يشكل دور كل عضو أهمية بالغة لتلبية إحتياجات الجميع، مشيرة إلى أن بناء الفريق أمر ضروري في مجال الرعاية الصحية حيث يساهم في تحسين التواصل، وتعزيز التعاون واتخاذ القرارات بصورة سريعة، وتقليل التوتر لتعزيز بيئة عمل أكتر استرخاء وتركيزا.

كما تم عقد جلسة حوارية بعنوان تجارب ملهمة في عالم التمريض بين التحديات والنجاحات عرض خلالها عدد من الشخصيات المؤثرة في مجال التمريض تجاربهم مما لاقى إستحسان الطلاب المشاركين في المنتدى.

وأعقب الجلسة الحوارية محاضرة بعنوان " نظرة عامة على التمريض في مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧"، حاضر بها الدكتورة شيرين عوض، أكدت خلالها أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 - مصر منذ تأسيسه عام 2007 يسعى إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية السليمة القائمة على أسس علمية، ومنذ بداية عمل المستشفى، كان التمريض جزءًا أساسيًا من الفريق الطبي، يُطبق نفس الممارسات القائمة على أساس علمي، وجودة الرعاية التمريضية المتقدمة، حيث يطبق تمريض مستشفى ٥٧٣٥٧ المهام الموكلة إليه من قبل قانون المهن الطبية، من تأسيس ومراقبة وتطبيق معايير الممارسة وأخلاق المهنة المتعلقة بالممرضة المسجلة وممارساتها بمستوى عالٍ من الجودة والريادة والممارسات القائمة على البراهين، وتوفير بيئة عمل صحية مما أدى إلى اعتماد قسم التعليم المستمر بمستشفى سرطان الأطفال 57357 من قبل لجنة الاعتماد الأمريكي للتمريض.

و جاءت آخر محاضرات المنتدى بعنوان "النظرية النسبية" للدكتور خالد الطويل - إستشاري طب الحالات الحادة و الإشراف على وحدة العناية المركزة قسم الطوارئ في مستشفيات جامعة هامبورغ الطبية، الذي أكد أن النظرية النسبية تعد واحدة من أعظم إنجازات العلم، ولها تطبيقات مذهلة في جيل الألفية الثانية، خاصة في مجالي التمريض والطب. فهي لا تقتصر فقط على الفيزياء، بل تُحدث ثورة في كيفية تقديم الرعاية الصحية.

وفي ختام المنتدى تم إهداء درع أسرة طلاب من أجل مصر لكل من الدكتورة منى السيد، والدكتورة إيناس إبراهيم تقديرا لهما على دورهما البارز لإنجاح المنتدى، كما تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في مجال التمريض.