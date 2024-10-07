سيناريست: مهرجان الأقصر نجح في تحقيق تواجد كبير داخل القارة الإفريقية

قال السيناريست سيد فؤاد، إن مهرجان الأقصر السينمائي نجح في تحقيق تواجد كبير داخل القارة الأفريقية.

وتابع فؤاد خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «مهرجان الأقصر منذ 14 عاما فقط لكنه نجح في الوصول إلى مستوى جيد داخل القارة الأفريقية»، مضيفا «موريتانيا من الدول الأفريقية التي تنتج أفلام سينمائية قليلة، لكنها حينما تنتج فيلم يحقق نجاحا كبيرا ويحصل على جوائز، إضافة إلى وجود سينما ناجحة في كينيا».



وأشار إلى أن الدول الأفريقية تعاني من عدم وجود منافذ للتوزيع، بسبب عدم وجود نجوم محليين قادرين على جذب الجمهور، معلقا «على سبيل المثال عدد دور العرض في السودان قليل جدا، لأن فترة حكم الإخوان تسببت في غلق العديد من دور العرض».