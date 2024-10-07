الزمالك يلعب ٣ وديات إستعداداً لبطولة السوبر المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض 3 مباريات وديه استعدادا لبطولة السوبر المصري المقرر لها في الإمارات بهدف تجهيز اللاعبين بشكل جيد وتم الاتفاق على مواجهة نادي المدينة الليبي يوم 10 وأيضا مواجهة فريق دياموند يوم 13 وسيكون هناك مباراة أخرى محتملة مع البنك الأهلي".

وقاد البرتغالى جوميز التدريبات أمس بعد تغيبه لظروف خاصه عن أول تجمع للفريق بعد الحصول على راحه لمدة أسبوع عقب الفوز بالسوبر الإفريقى.

وطالب المدير الفني لاعبيه بغلق ملف الاحتفالات والتركيز فى المرحله المقبله وأنه واثق أنهم سيستغلون الدفعه المعنويه الكبيره بتكرار الانجاز فى دولة الإمارات العربيه المتحده.

وشهد مران أمس الأول حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والذى طمأن اللاعبين بأنه سيتم تحويل الدفعه الأولى من مستحقاتهم عن الموسم الجديد خلال اليومين القادمين.

كما شهد مران الزمالك مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر وأيضا المدافع الغينى الجديد جيفرسون كوستا بينما تغيب الفلسطيني عمر فرج بسبب انضمامه لصفوف منتخب بلاده في فتره التوقف الدولى.

من ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة عن تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، و يتواجد الثنائي في ألمانيا خلال الفترة الحالية لخضوع اللاعب لفحوصات طبية أخيرة للاطمئنان على " الونش" بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

مشيرا أن الطبيب الألماني الذي أجرى العملية الجراحية لمحمود حمدي "الونش"، أطلع على الخطة التأهيلية والتدريبية للاعب في جميع مراحلها المختلفة، بالإضافة للقياسات الطبية والبدنية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الطبيب الألماني أبدى إعجابه بالبرنامج الذي خاضه اللاعب والنتائج التي حققها.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أنه تم وضع خطة لمحمود حمدي " الونش" للمشاركة تدريجياً في التدريبات الجماعية، ستبدأ عقب العودة إلى القاهرة.

عبد الله السعيد يرحب بتمديد عقده مع الزمالك

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن مشاركة "الونش" في التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي وفقاً لنظم علمية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل وهو مايعني أن اللاعب سيكون بعيد عن قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري مع زميله أحمد حمدى الذى أجرى نفس الجراحه.

من ناحيته رحب عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق بتمديد عقده موسم آخر والذى ينتهي مع نهاية الموسم القادم وأنه تحت أمر نادي الزمالك معتبرا أنه يعيش أفضل حالاته النفسيه مع الأبيض.