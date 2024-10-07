الداخلية ..كشف تفاصيل القبض على قائد سيارة لأدائه حركات استعراضيةبالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك تضمن قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة حال سيرها وأداء حركات استعراضية وإحداث ضوضاء بالقاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمن قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة حال سيرها وأداء حركات استعراضية وتثبيت عدد من سماعات الصوت وتشغيلها بصوت مرتفع محدثًا ضوضاء بأحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط نحو 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.