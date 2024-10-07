الأهلي يستهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه القاري بملاقاة ستاد أبيدجان بالقاهرة

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بالنسخه الجديدة لمسابقة دوري أبطال افريقيا باستضافة نظيره ستاد أبيدجان الايفواري بالجولة الأولى لحساب مرحلة دور المجموعات من المسابقه القارية التي يحمل الاهلي لقبها للمره 12 في تاريخه وهو الرقم التاريخي القياسي بين انديه افريقيا في عدد التتويجات.

ومن المقرر ان يكون لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في القاهرة على ملعب ستاد القاهره الدولي أحد أيام القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر من شهر نوفمبر المقبل.

كانت قرعه مسابقه دوري ابطال افريقيا قد اجريت ظهر اليوم الاثنين واسفرت عن تواجد الاهلي على راس المجموعه الثالثه رفقه انديه أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، ستاد ابيدجان الايفواري وشباب بلوزداد الجزائري.

وعلى صعيد مستجدات الأوضاع في الأهلي ، انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي:-

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.