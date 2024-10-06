إرتفاع أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الأحد

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقري ومدن محافظة البحيرة،اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر2024، إرتفاعا في الأسعار ،بقيمة تتراوح مابين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد، وتجولت (الوفد) داخل عددا من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب علي الأسعار، حيث تراوجت أسعار الدواجن البيضاء مابين 92 إلى 93 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 107 إلى 109 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 125 إلى 127 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين100 إلى 102 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 121 و122 جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 125 إلى 127 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 186جنيها للكيلو، وهيكل كامل 50جنيها للكيلو، وجناح 60 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 190 جنيها للكيلو، ووراك 97 جنيها للكيلو، وشاورما 190 جنيها للكيلو، وفصوص190، كبد صافي 116 جنيها للكيلو ،كبد وقوانص 95 جنيها، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 99إلي100جنيها للكيلو.