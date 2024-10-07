لاعب الأهلي السابق : كولر لا يرغب في ضم لاعبين من داخل مصر

أكد خالد جاد الله لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق ، على أن مارسيل كولر المدير الفنى للأحمر كان يريد فقط ضم لاعبين أجانب في الانتقالات الماضية وليس محليين.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : : "كولر لم يكن يريد ضم لاعبين محليين، وكان يرغب في ضم محترف اجنبي لتدعيم الهجوم، للاستفادة منه في البطولات القادمة، وكان هناك أقاويل على ضم لاعبين من نادي زد منذ فترة طويلة، الأهلي يوجد فيه 4 لاعبين في مركز الجناحين، وهناك كهربا أيضا".

وزاد: "مصطفى زيكو تابعته في الموسم الماضي، ولكن ليس شرطًا اللعب في الأهلي بنفس التألق الذي ظهر عليه في نادي زد، المستويات في بعض الأوقات تكون خادعة في الفرق الآخرى، وحال ضمه زيكو سيكون رقم 5، ويسبقه حسين الشحات ورضا سليم وتاو وطاهر محمد طاهر، وسيكون ترتيبه متأخر إلا لو أثبت قدراته في الملعب".

وتابع: "التعاقد مع لاعب جديد، يعني أن يكون أساسيا في النادي الأهلي، ويمثل إضافة للفريق في المرحلة المقبلة، الأهلي يضم 4 لاعبين في مراكز الجناح، كما أنه من الوارد استغلال علي معلول بعد عودته من الإصابة في مركز الجناح وخلفه يحيى عطية الله، وهو طرح فني مهم قد يفيد الفريق، ومعلول لاعب يتمتع بعقلية احترافية ولديه القابلية في اللعب بأي مكان".

وأشار إلى أن حسين الشحات وعلي معلول ورضا سليم لو كانوا في فورمة عالية من الممكن أن يلعبوا في الجناح الأيسر، ولكن المدير الفني دائما يختار الأفضل للمشاركة أساسيًا