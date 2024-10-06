إلغاء فرع جنوب الوادي بالغردقة وتحويله إلى جامعة مستقلة

أحيط مجلس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 3005 لسنة 2024 ) بإنشاء جامعة الغردقة ومقرها محافظة البحر الأحمر والغاء فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على استخدام التطبيق الالكترونى ( المتحدث الرسمى ) وتم رفعه على سيرفر الجامعة وتم تخصيص شعار( لوجو) له وكذا رابط الكترونى وهو وذلك لاستخدامه كوسيلة اعلام رسمية داخل المجتمع الجامعى.

أكد الدكتور أحمد عكاوي أن مشروع ( المتحدث الرسمي ) يهدف إلى تحقيق الاتصال الفعال والإعلام الرسمي والمسئول بالجامعة والتوعية بالتوجهات الاستراتيجية والأجندة الأكاديمية للجامعة والتثقيف القانوني والإداري لمنسوبي الجامعة وبناء نظام أرشيفي للإعلام بالجامعة يمكن من خلاله استرجاع الأخبار والبحث عنها ويتضمن المشروع تطبيق اليكتروني على الانترنت والهاتف المحمول.

كما وافق على استخدام تطبيق " مستحقاتي " الذي يهدف إلي تبسيط عملية إدارة المستحقات المالية بشكل إلكتروني وزيادة الشفافية .

وقال رئيس الجامعة، إن تطبيق ( مستحقاتي ) تطبيق إلكتروني مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من ادخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.

مؤتمرات علمية:

ووافق مجلس الجامعة على اعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى 2025/2024 كما وافق على إنشاء دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية الجنائية - برنامج مميز بمصروفات - بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.

كما وافق المجلس على عقد مؤتمر علمي تحت مسمي( مؤتمر شباب الباحثين الثامن ) في الفترة من 15-16 ديسمبر 2024 بكلية الزراعة وتنظيم المؤتمر الدولى الرابع بعنوان " العلوم الأساسية والتنمية المستدامة " والمزمع عقده في الفترة من 28 - 30 يناير 2025. بكلية العلوم .

وتنظيم المؤتمر العلمى الثانى لكلية التمريض بعنوان " التحديات التى تواجه التمريض في ظل الذكاء الاصطناعى والاستدامة" والمزمع عقده في الفترة من 20 - 21 نوفمبر 2024( اليوم الأول بقاعة المؤتمرات بمبنى رئيس الجامعة بقنا والثانى بمحافظة الأقصر .