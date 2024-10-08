أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-10-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و48.35 جنيه و48.45 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.35 جنيه 48.35 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) هذا العام.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.

وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.