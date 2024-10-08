تعليم الفيوم تطلق مسابقة أيسف للعلوم والهندسة

بدأ طلاب الفيوم التقديم في المسابقة الدولية للبحث العلمى ومعارض العلوم والهندسة والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتورة فتحية خيري مدير معرض مصر للعلوم والهندسة، وفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي، وإيناس فتحي منسق عام أيسف الفيوم للعلوم والهندسة 2025.

واعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم -إدارة مركز التطوير التكنولوجي - فريق عمل البحث العلمي بالفيوم عن بدء انطلاق فعاليات مسابقة أيسف 2025 العالمية لجميع طلاب المدارس من سن 14 وحتى 18 عام، على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

وكيل الوزارة تتابع مدرسة فى سنورس

وفى وقت سابق تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مبني مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية بإدارة سنورس التعليمية، وذلك استعداداً لتسليم المبنى بعد الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المبني استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، بحضور عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، والنائب رفعت سعيد ضاوى .

جاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية، حيث تم رفع كفاءة وصيانة المبني، ( 20 فصل دراسي) ، وقد شملت أعمال التجديد بالمدرسة صيانة الشبابيك والمقاعد بالفصول الدراسية وتشطيب الواجهات وغيرها من الأعمال الخاصة برفع كفاءة المبني من الداخل والخارج ودورات المياه ، من أعمال السباكة وتركيب سيراميك ووصلات مياه، وأعمال رفع كفاءة وطلاء الفصول، وتجميل الحوائط بالرسوم المعبرة، فضلاً عن أعمال التشجير، وتأهيل الفناء.

اشارت مديرة المديرية أن الهدف من أعمال الصيانة التي تجري الآن تساهم في الارتقاء بالخدمة التعليمية للطلاب وتساهم في خلق جو يساعد على الابداع والاندماج أثناء العملية التعليمية بالمدرسة.