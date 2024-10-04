خطوبة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.. من هي العروس؟ (صور وتفاصيل)

أعلن مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن خطوبته بشكل مفاجيء من خلال صورة نشرها في أحدث ظهور له مع العروس، وذلك عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مصطفى شوبير يعلن عن خطوبته على طريقته الخاصة

ظهر مصطفى شوبير في الصورة بوضع رومانسي وهو بين أحضان فتاة كانت ترتدي فستانًا باللون الأبيض، ليؤكد الكثيرون إنها خطيبته، ولكن لم يكشف عن وجهها، حيث كانا ينظران إلى احتفالات بالشماريخ، وتظهر من حولهم أجواء احتفالية مميزة.

اكتفى شوبير فقط بنشر الصورة ووضع رمز القلب عليها، دون التعليق بأي كلام يكشف كواليس الصورة.

مطالب بضرورة مشاركة مصطفى شوبير في المباريات على حساب محمد الشناوي

على صعيد آخر، كان الإعلامي محمد الليثي صرح بأن ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، طالب بضرورة مشاركة مصطفى شوبير في المباريات على حساب الحارس الأساسي محمد الشناوي، وذلك خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة "أون تايم سبورت" عبر إف إم.

مصطفى شوبير والشناوي

وقال الليثي: "يانكون تحدث مع كولر أكتر من مرة الفترة اللي فاتت وقاله إن محمد الشناوي مش في كامل تركيزه بقاله فترة ومستواه في النازل خصوصاً بعد الإصابة اللي إتعرض ليها مع منتخب مصر في فبراير اللي فات واللي عمل بسببها جراحة في الكتف وغاب عشانها خمس شهور تقريبا".

مصطفى شوبير

وتابع: "يانكون طلب من كولر الدفع بمصطفى شوبير، لأن اللي حصل من الشناوي في ماتش السوبر الإفريقي الأخير اللي خسره الأهلي ممكن يتكرر تاني عشان الشناوي مش مركز ومستواه بقى وحش".

من هو مصطفى شوبير؟

من هو مصطفى شوبير؟

جدير بالذكر إن مصطفى شوبير لاعب كرة قدم مصري من مواليد 2000، يلعب كحارس مرمى في النادي الأهلي وهو ابن حارس النادي الأهلي السابق أحمد شوبير.