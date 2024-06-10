اقتصادية قناة السويس تستقبل طلائع مبادرة الداخلية "كلنا واحد جيل جديد" بالسخنة

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقرها بالسخنة، شباب وطلائع مبادرة "كلنا واحد جيل جديد" التي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية وموانيها ومناطقها الصناعية كأحد أبرز المشروعات القومية بالدولة، في إطار ما تهدف إليه المبادرة من توعية وتثقيف شباب المناطق الحضرية الجديدة دعمًا للاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، وذلك بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم، مساعد رئيس الهيئة، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي شركة تيدا المطور الصناعي بالهيئة.

واكد وليد جمال الدين، عن سعادته باستقبال شباب المناطق الحضرية الجديدة في المبادرة التي تلقى رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس اهتمام الدولة بمؤسساتها كافة بالنشء والشباب في إطار تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، كما توجه بالشكر لوزارة الداخلية والقائمين على هذه المبادرة مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل أحد المشروعات القومية الكبرى في الجمهورية الجديدة، والتي تعد وجهة الاستثمار العالمي، لافتًا أن الهيئة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة التي تتيح فرص عمل للشباب المصري المستهدف الرئيسي بكل مساعي الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس الجهود المبذولة في الترويج للمنطقة ومشروعات التطوير في الموانئ وفي البنية التحتية والمرافق لتهيئة مناخ متكامل للاستثمار.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرف الشباب من خلاله على مقومات المنطقة الاقتصادية وأبرز ميزاتها التنافسية؛ من حيث امتلاكها 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر التي تعد منافذ تصديرية للأسواق العالمية، و4 مناطق صناعية تشمل 21 نشاطًا صناعيًّا وخدميًّا مختلفًا، واستعرض الفيلم كذلك المشروعات الجارية في الهيئة في مختلف القطاعات الصناعية، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر الذي تستهدف الهيئة أن تكون مركزًا رائدًا لإنتاجه وتموين السفن به.

فيما توجه وفد المبادرة لزيارة المطور الصناعي "تيدا مصر" بمنطقة السخنة الصناعية، للتعرف على المشروعات المقامة بنطاق المطور؛ حيث زار الوفد مصنع "جوشي مصر" لصناعة الفايبر جلاس، الذي يعد أحد أكبر المصانع الصينية بالمنطقة الاقتصادية ويأتي في الترتيب الرابع عالميًّا من حيث الطاقة الإنتاجية السنوية للفايبر جلاس، ويسهم بدوره في تعزيز الصادرات المصرية، كما تعرف شباب مبادرة "كلنا واحد جيل جديد" على مصنع شركة "ميديا إيجيبت" للأجهزة الكهربائية الذي يقوم بإنتاج عدد كبير من أجهزة المطابخ وسخانات المياه وغيرها بسواعد مصرية وفق أحدث التقنيات العالمية.

كما قام طلبة وطالبات مبادرة "جيل جديد" بجولة تعريفية لميناء السخنة وأعمال التوسعة والتطوير التي تقوم بها الهيئة بأرصفة وساحات الميناء حاليًا ليصبح أهم ميناء محوري على البحر الأحمر، حيث أنشأت الهيئة 5 أحواض جديدة، وأرصفة بطول 18كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، بعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2؛ ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2، وخلال الجولة قام طاقم الميناء بتقديم شرح عن أهم أنشطة الميناء.