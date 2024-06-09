محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين ووفدًا من مقاطعة شنغهاي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبه وفد من مقاطعة شنغهاي الصينية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدينتين.

رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية مشيدًا بالعلاقات المصرية الصينية خاصة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين والبيان المشترك بين الرئيسان المصري والصيني لإعلان هذا العام هو عام الشراكة المصرية الصينية.

وأضاف المحافظ أنه قام بزيارة الصين منذ فترة قصيرة في زيارة منفصلة عن الزيارة الرئاسية زار فيها العديد من الشركات والمصانع وكان سعيدا بالتطور التكنولوجي الهائل الذي شاهده.

وشكر رئيس الوفد الصيني المحافظ على حسن الاستقبال وأضاف أن الغرض من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين وذلك لمواجهة التحديات العالمية المستمرة والمستحدثة.

وأشار أن هناك هدفًا آخر من الزيارة وهو الاستفادة من خبرات مصر بوجهه عام والإسكندرية بوجهه خاص في مجال المحافظة على التراث نظرًا لما تحتويه هذه المدينة العريقة على آثار من كافة العصور.

وذكر أن هناك اتفاقية تؤامة بين الإسكندرية وشنغهاي منذ عام ١٩٩٢.

وأكد المحافظ على ما ذكره رئيس الوفد الصيني حيث إن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وتحتوي على العديد من الآثار مما جعل هناك صعوبة في حفر أنفاق تحت الأرض ولذلك تم دراسة عمل قطارات معلقة في الإسكندرية.

وأضاف أن لابد من تحديث وتفعيل الاتفاقيات بين الإسكندرية وشنغهاي لتتناسب مع التطورات والتحديات الحديثة بما يخدم المدينتين.