Bad Boys: Ride Or Die يحقق رقمًا فياسيًا في أسبوعه الأول
تربع فيلم الإثارة والحركة Bad Boys: Ride Or Die، على المركز الأول من الإيرادات حيث حقق في الأسبوع الأول من عرضه 53 ملايين .
شركة إنتاج فيلم Bad Boys: Ride Or Die
وحققت شركة الإنتاج الخاصة بفيلم Bad Boys: Ride or Die حققت 21.6 مليون دولار أمس بإجمالي 53 مليون دولار، في 3885 مسرحًا، وذلك ووفقًا لتقرير نشرته مجلة Deadline.
فيلم Bad Boys: Ride Or Die
ويعتبر Bad Boys: Ride Or هو الجزء الرابع في سلسلة الأفلام، ومن بطولة سميث في دور مايك لوري إلى جانب مارتن لورانس في دور ماركوس بورنيت.
أحداث فيلم Bad Boys: Ride Or Die
وتدور أحداث فيلم Bad Boys: Ride Or Die ، حول الثنائي الذي يُجبروا على أن يصبحا هاربين عندما يتم إعدادهما وعليهما حل قضية فساد في كارتل جنوب فلوريدا خارج القانون.
أبطال فيلم Bad Boys: Ride Or Die
فيلم Bad Boys: Ride Or Die، يشارك في بطولته كلًا من :فانيسا هادجنز وتيفاني هاديش ودي جي خالد وجو بانتوليانو، من إخراج الثنائي البلجيكي عادل وبلال، اللذين أشرفا أيضًا على الإدخال السابق لعام 2020 Bad Boys For Life.
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