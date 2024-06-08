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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

Bad Boys: Ride Or Die يحقق رقمًا فياسيًا في أسبوعه الأول

فيلم Bad Boys: Ride
فيلم Bad Boys: Ride Or Die

تربع  فيلم الإثارة والحركة Bad Boys: Ride Or Die، على المركز الأول من الإيرادات حيث حقق في الأسبوع الأول من عرضه 53 ملايين .

شركة إنتاج فيلم Bad Boys: Ride Or Die

وحققت شركة الإنتاج الخاصة بفيلم Bad Boys: Ride or Die حققت 21.6 مليون دولار أمس بإجمالي 53 مليون دولار، في 3885 مسرحًا، وذلك ووفقًا لتقرير نشرته مجلة Deadline.

فيلم Bad Boys: Ride Or Die

فيلم Bad Boys: Ride Or Die

ويعتبر Bad Boys: Ride Or هو الجزء الرابع في سلسلة الأفلام، ومن بطولة سميث في دور مايك لوري إلى جانب مارتن لورانس في دور ماركوس بورنيت.

فيلم Bad Boys: Ride Or Die

أحداث فيلم Bad Boys: Ride Or Die

وتدور أحداث فيلم Bad Boys: Ride Or Die ، حول الثنائي الذي يُجبروا على أن يصبحا هاربين عندما يتم إعدادهما وعليهما حل قضية فساد في كارتل جنوب فلوريدا خارج القانون.

فيلم Bad Boys: Ride Or Die

أبطال فيلم Bad Boys: Ride Or Die

فيلم Bad Boys: Ride Or Die، يشارك في بطولته كلًا من :فانيسا هادجنز وتيفاني هاديش ودي جي خالد وجو بانتوليانو، من إخراج الثنائي البلجيكي عادل وبلال، اللذين أشرفا أيضًا على الإدخال السابق لعام 2020 Bad Boys For Life.

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