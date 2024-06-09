بطول 7 كيلو متر ... المنيا تتابع خطة الرصف للشوارع والطرق

تواصل الوحدات المحلية، شمال وجنوب محافظة المنيا، رصف الطرق والشوارع الرئيسية، لتسيير حركة المرور للمركبات والمواطنين ، وعودة المظهر الجمالي للمراكز والمدن ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية ، بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية ، والأحياء الداخلية بالمراكز.

وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي.

مشدداً ، الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية، والإنتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ، حيث تابع الدكتور رجب قياتي أعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الثانية بالمدينة ، (منطقة صلاح سالم) وتفرعاتها ، فى 25 شارعاً بإجمالي طول 7 كيلومتر تقريباً، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بمرفق المياه والصرف الصحي ، كما تابع الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع حى غرب المدينة ، تسهيلاً لحركة السير والمرور بالشوارع ، وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، أعمال رفع كفاءة الطرق بحي شمال المدينة ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية حيث تم استكمال أعمال الرصف بشارع بورسعيد ، (طريق مصر - أسوان الزراعى ) ، من الكوبري الجديد حتى ميدان الحصان ، بطول كيلو و 200 متر، مؤكداً على سرعة تنفيذ الأعمال لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات ، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والقرى .

كما تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، يرافقه المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا، شارع المجيدي لمراجعة الأعمال قبل بدء الرصف ، وتلافى بعض الملاحظات ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى ، كما تابع رئيس المركز أعمال دهان وتجميل الأرصفة والبلدورات ، بشارع العرفانى وتونى بك ، لرفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل الدورية التي تتم بشوارع مدينة ملوى ، للإرتقاء بمستوى الحضاري والجمالي لمدينة ملوى .