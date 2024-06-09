حكاية وطن

الأحد 09/يونيو/2024 - 08:11 م 6/9/2024 8:11:20 PM

الدولة هى عبارة عن أرض وشعب ونظام، ولكل دولة فى العالم تاريخ ظهور، ومصر هى أقدم كيان سياسى فى التاريخ بشهادة العلماء، حيث وجدت من آلاف السنين بحدودها الجغرافية، هذا الوجود للدولة المصرية الذى يزيد عن خمسة آلاف عام، لا يعنى عدم وجود شعوب أو قبائل قبل ذلك التاريخ، ولكن كدولة يحكمها نظام تعد مصر أقدم الدول، حيث ظهر تاريخها منقوشًا ومصورًا، أو مكتوبًا فى بعض البرديات أو على جدران المعابد، فتاريخها موثق. وورد اسم مصر فى بعض النصوص القديمة الآشورية، والعبرية، وقد كان اسم مصر «كيم» ويعنى الأرض السوداء أى الخصبة، وعندما دخلت الحضارة الاغريقية إليها أطلقوا عليها «أجيبتوس» وهو الاسم الذى اشتق منه اسم «EGYPT» وهو الاسم الحالى للجمهورية المصرية باللغة الانجليزية.

هناك عدة عوامل مهمة ساعدت على قيام الدولة المصرية وهى نهر النيل الذى ساعد على اكتشاف الزراعة، الأمر الذى أدى إلى استقرار الجماعات البشرية على ضفافه، كما كان للمعتقدات الدينية التى كانت سائدة فى تلك المراحل دور كبير فى تماسك المجتمع المصرى، حيث كان يعتبر الحاكم إلها أمره مطاع والخروج عنه كفر يعاقب عليه المجتمع، لذلك كان نظام الحكم مستقرًا مما ساعد على ازدهار المدن والقرى فيها، واستطاعت بناء حضارة مزدهرة، كما عرف الشعب المصرى القديم السنة الشمسية وقسمها إلى اثنى عشر شهرًا، وقسم كل شهر إلى ثلاثين يومًا، وكانت هذه المعلومات غير معروفة عند الشعوب الأخرى، قدمت الحضارة المصرية القديمة للعالم الكثير من المنجزات العلمية بالاضافة إلى حضارتها المادية التى ما زالت ماثلة حتى أيامنا هذه.

فى التاريخ الحديث، مصر دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.

وسيادة القانون.. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الافريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية، والسيادة فيها للشعب وحده، والأداء السياسى فى مصر ينظم فى إطار نظام رئاسى جمهورى، ويقوم النظام السياسى على أساس مبادئ الديمقراطية والمواطنة التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة.

تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية، حضارة رائدة فى ابتكاراتها وعمائرها وفنونها، هى حضارة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصرى وتركت فى عقله ووجدانه بصماتها.