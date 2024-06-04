تعاون بين نادي قارون بالفيوم ومؤسسة" ماونتن فيو " للتنمية

أعلن نادي قارون الرياضي بالفيوم، برئاسة المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس مجلس الإدارة، إطلاق مبادرة رياضية جديدة، بالتعاون مع مؤسسة "ماونتن فيو " للتنمية. وتهدف المبادرة إلى زيادة الموارد المالية للنادي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.و تشمل هذه المبادرة استضافة واحتضان 40 لاعباً في أربع ألعاب رياضية مختلفة: كرة القدم، كرة اليد، الجودو، والمصارعة، بواقع 10 لاعبين في كل رياضة.

وحضرإطلاق المبادرة المهندس أحمد الأفندي وهاني حمدي الروبي عضوا مجلس الادارة ومقررا النشاط الرياضي بالنادى، وبحضور نخبة من نجوم مصر في كرة اليد والجودو والمصارعة.

المبادرة جزء من خطة التسويق الرياضى بالنادى

ويعد نادي قارون الرياضي والاجتماعي أحد أكبر أندية الصعيد وقبلة المؤسسات المجتمعية والاتحادات الرياضية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة التسويق الرياضي للنادي، التي تهدف إلى تطوير مستوى الأداء الرياضي وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية.و يسعى النادي من خلال هذه المبادرة إلى دعم أبناء محافظة الفيوم وتوفير الفرص المناسبة لهم لتطوير مهاراتهم الرياضية في بيئة تنافسية ومحفزة.

وقد بدأت التدريبات الرياضية بالفعل، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية مكثفة للاعبين المشاركين تحت إشراف مدربين محترفين. وستساهم هذه البرامج في صقل مهارات اللاعبين ورفع مستوى أدائهم لتحقيق أفضل النتائج في البطولات المحلية والوطنية.

وقدم المهندس أحمد الافندي و هاني حمدي الروبي، عضوي مجلس الإدارة، الشكر والتقدير للكابتن محمد مصطفى، مدير النشاط الرياضي، والكابتن ياسر سيد عبد الرحمن، مشرف الأنشطة الرياضية، ومحمد كمال، مدير التسويق الرياضي، على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في تحقيق أهداف هذه المبادرة.

وقال المستشار محمود عبد التواب مبارك، رئيس نادي قارون الرياضي والاجتماعي: "نحن فخورون بهذا التعاون مع مؤسسة" ماونتن فيو" للتنمية، الذي يعكس التزامنا بتعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير أفضل الفرص لشبابنا. نأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة ناجحة نحو تحقيق أهدافنا الرياضية والمجتمعية."

من جانبها، أكدت مؤسسة ماونتن فيو للتنمية على أهمية دعم الأنشطة الرياضية والشبابية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس التزام المؤسسة بتطوير المجتمع المحلي وتعزيز قيم الرياضة.

00

1

2

4

5

6

7

8

88

99

455

666