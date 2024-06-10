البابا تواضروس يزور الفيوم للمرة الثانية

زيارة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للفيوم يومى امس الاحد واليوم الاثنين هى الزيارة الثانية له للمحافظة وكانت الاولى منذ عشر سنوات وفى نفس الموعد شهر يونيو عام 2014 ,بينما كانت الزيارة هى السادسة لبابوات الكنيسة للمحافظة .

الزيارة الأولى وكانت للبابا يؤانس التاسع عشر وكانت عام 1933 وتحديداً في نوفمبر حيث افتتح كنيسة مارجرجس الشهيرة بمدينة الفيوم , والزيارة الثانية كانت الأولى للبابا شنوده الثالث والذي زار فيها كنسية ابي سيفين بقرية فيديمين عام 1976 وامتدت زياراته للفيوم وقتها اربعة أيام , والزيارة الثالثة كانت الثانية التي يزور فيها البابا شنودة الثالث الفيوم وكانت عام 1979 ووضع فيها حجر الأساس لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا القبطية الأرثوذكسية بمركز إطسا بالفيوم. والزيارة الرابعة كانت الثالثة للبابا شنودة الثالث الذي زار فيها الفيوم عام 2007 ودشن فيها كنيسة العذارء مريم بالشط بمدينة الفيوم .و الزيارة الخامسة كانت منذ عشر سنوات في نفس اليوم 9 يونيو2014 وكانت الأولى للبابا تواضروس للفيوم وافتتح فيها المركز الثقافى بدير الأنبا إبرام .و الزيارة السادسة بدأت امس الاحد 9يونيو 2024 وتستمر ليومين بحضور البابا تواضروس الثاني في زيارته الثانية للفيوم ويفتتح فيها كنيسة القديس الانبا إبرام بدير العزب .

البابا فى دير الانبا اور

وكان البابا تواضروس الثاني قد قام امس الأحد بزيارة دير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، وذلك في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها والتي بدأها صباح اليوم، بمناسبة تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (١٨٨١ - ١٩١٤) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا الاثنين.

وصلى قداسة البابا صلاة الشكر ثم استمع لشرح لمراحل العمل بالدير قدمه الراهب القس تيموثاوس النقلوني المشرف على تأسيس الدير، الذي أشار إلى أن الدير يجري بناؤه على طراز الأديرة القبطية القديمة، حيث استخدم فيه الطوب الأحمر، الذي تم شراؤه من البيوت القديمة التي يتم هدمها.

وبعد ذلك وصل البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى كنيسة الشهيد أبو السيفين بدير القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم والجيزة بقرية العزب بالفيوم وادى صلاة عشية بكنيسة الشهيد أبو السيفين بدير القديس الأنبا إبرام بالعزب وسوف يترأس الصلاة البابا تواضروس بحضور نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، وعدد من الأساقفة والمطارنة والقمامصة والقساوس.

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