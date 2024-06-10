بدء توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر حيث يؤدى الطلاب بالقسمين العلمى والادبى اليوم الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

هذا وفتحت اللجان أبوابها فى الثامنة صباحا وبدأ دخول الطلاب فى ممر والتفتيش بالعصا الإلكترونية

الانتهاء من استعدادات مدينة الغردقة لماراثون الثانوية العامة

وانهت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية اعمال استعدادتها لماراثون الثانوية العامة

حيث تم تركيب مظلات أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة وعددهم (٦) لجان على مستوى المدينة ( مدرسة محمد الطيب ، مدرسة الغردقة الثانويه بنات ، مدرسة حامد جوهر الرسمية لغات ، مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، مدرسة خالد ابن الوليد ، مدرسة شدوان ).

أكد حماية على كافة الأجهزة المعنية على ضرورة توافر المياه والانارة اللازمة مع تكثيف اعمال النظافة داخل وأمام اللجان

تجهيز مظلات أمام مقار لجنة امتحانات الثانوية العامة بالقصير

كما كلف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير الادارات المختصة بالوحدة المحلية بتركيب مظلة أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة وذلك بمدرسة كمال الدين حسين همام الثانوية العسكرية،

وأكد رئيس مدينة القصير على كافة الأجهزة المعنية الإلتزام بالقرارات الوزارية وتوفير سبل الراحة للطلاب، مشيرا إلى ضرورة تطهير الفصول والتأكيد على توافر المياه والانارة

كما عقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر محمد

إجتماعاً مع رؤساء لجان إمتحان الثانوية العامة



في حضورمصطفى عبده وكيل المديرية

و فايزة أحمد مدير عام التعليم العام ورئيس مركز التوزيع

ومحمد مسلم مدير عام الخدمات التربوية

الدكتور أحمد حسين مدير إدارة الغردقة التعليمية

احمد الدليل مدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة

الدكتور وائل بكر مدير اللامركزية

عبد اللطيف محمد مدير أمن المديرية

وطالب رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم

وشدد بضرورة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات

والمحافظة على إنضباط العملية الإمتحانية داخل اللجان

وعدم السماح بإصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الإمتحان

سواء من الطلبة أو الملاحظين

وأكد وكيل التعليم أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً

ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والإطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الإمتحان

موجهاً بأن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة

وعلي صعيد آخر فقد إستعرض وكيل الوزارة

كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة

وسبل التصرف الصحيح والتعامل حيال تلك المواقف سارداً بعض النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار

هذا وقد أكد علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت )

مع ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لإستلام صناديق الأسئلة

مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان

و تفعيل إستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الإنضباط داخل اللجان الإمتحانية

جدير بالذكر أنه يؤدى الامتحان هذا العام3714 طالبا وطالبة موزعين على 13لجنة موزعين على المحافظة

6لجان بالغردقة

2 لجنة بسفاجا

2لجنة براس غارب

1لجنة بكل من مرسى علم والقصير والشلاتين وحلايب