إخلاء الشوارع حول لجان إمتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

إنطلقت منذ قليل إمتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظة البحيرة ،حيث يؤدي 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) إمتحان اليوم الأول في مادتي التربية الدينية خلال الفترة الأولي ،والتربية الوطنية في الفترة الثانية ،أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

حيث تم إخلاء الشوارع المحيطة بالمدارس ، ومنع تواجد أوليا الأمور بالإضافة إلي منع مرور السيارات وتحويلها إلي مسارات أخري ، لضمان توفير الهدوء للطلاب أثناء الإمتحان ، كما تم منع الإقتراب أو التصوير في محيط لجان الإمتحان .

وتم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.