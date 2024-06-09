اليوم .. بدء اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظة السويس

تنطلق اختبارات الناشئين الجدد بالنادي الأهلي بمحافظة السويس صباح اليوم ٩ يونيو الجاري على ملعب نادي النصر للبترول، على أن تبدأ في الإسكندرية يوم ١٢ من الشهر ذاته على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.

وتقام اختبارات الناشئين الجدد بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث أقيمت الإثنين الماضي في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وبدأت الخميس الماضي بمحافظة الغربية على ملاعب مركز شباب زفتى.



كانت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي قد بدأت الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت الأحد الماضي في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.