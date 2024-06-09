الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم .. بدء اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظة السويس

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اختبارات الناشئين الجدد بالنادي الأهلي بمحافظة السويس صباح اليوم ٩ يونيو الجاري على ملعب نادي النصر للبترول، على أن تبدأ في الإسكندرية يوم ١٢ من الشهر ذاته على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.

txt

قبل ملاقاة غينيا بيساو .. ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

وتقام اختبارات الناشئين الجدد بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث أقيمت الإثنين الماضي في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وبدأت الخميس الماضي بمحافظة الغربية على ملاعب مركز شباب زفتى.


كانت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي قد بدأت  الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت الأحد الماضي في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

مواد متعلقة

موعد ظهور الأهلي المحلي الأول بعد التتويج الأفريقي
الجريدة الورقية