الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا.. الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر"

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر"
  • عبدالسند يمامة: رحلة العائلة المقدسة أن مصر واحة الأمان
  • يجب أن نهتم بعودة مصر إلى مكانها الطبيعي بين الأمم
  • مصر والأردن يبحثان الاستعدادات لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة
  • "التموين" تشدد الرقابة على الأسواق
  • مصر وأمريكا تطالبان إسرائيل وحماس بخطوات جادة لوقف إطلاق النار
  • المقاومة: ورقة تل أبيب بعيدة عن مقترح "بايدن"
  • مليون و600 ألف جنيه إعانات من الإمام الأكبر لأسر ضحايا معدية "أبوغالب"
  • سلخانة لذبح الفلسطينيين في مدارس الأمم المتحدة استشهاد 200 سوداني وإصابة المئات في مجزرة "ود النورة"
  • الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات.. وتنديد ومخاوف من حرب أهلية

 

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