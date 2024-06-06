اقرأ غدًا.. الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-