اقرأ غدًا.. الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر"
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- الوفد ينظم احتفالية "مبارك شعبي مصر"
- عبدالسند يمامة: رحلة العائلة المقدسة أن مصر واحة الأمان
- يجب أن نهتم بعودة مصر إلى مكانها الطبيعي بين الأمم
- مصر والأردن يبحثان الاستعدادات لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة
- "التموين" تشدد الرقابة على الأسواق
- مصر وأمريكا تطالبان إسرائيل وحماس بخطوات جادة لوقف إطلاق النار
- المقاومة: ورقة تل أبيب بعيدة عن مقترح "بايدن"
- مليون و600 ألف جنيه إعانات من الإمام الأكبر لأسر ضحايا معدية "أبوغالب"
- سلخانة لذبح الفلسطينيين في مدارس الأمم المتحدة استشهاد 200 سوداني وإصابة المئات في مجزرة "ود النورة"
- الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات.. وتنديد ومخاوف من حرب أهلية