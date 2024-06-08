محافظ الشرقية: الشكاوى الحكومية المُوحَّدة إحدى الآليات المهمة

بالاستماع إلى شكاوي المواطنين وحلها..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (67) شكوى خلال شهر مايو الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الإستجابة لعدد (63) شكوى بمعدل إنجاز94% .

ومن جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أن المنظومة تلقت وتعاملت مع (1925) شكوى واستغاثة خلال شهر مايو الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ (1856) شكوى بنسبة (96%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري استكمال مراجعة وفحص (69) شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين للتقدم بطلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

وأوضح المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لسرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 17 ألف و 577 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات،التي تضمنت 6643 طلب تم انتهاء المعاينة منه و1230 طلب جاهز لتسليمه للمواطنين من إدارة المتغيرات المكانية و6203 طلب الإنتهاء منه من الإدارة الهندسية و5482 تم الإنتهاء منه من إدراة أملاك الدولة و470 شهادة بيانات تم تسليمهم للمواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

ومن جانبها أشارت المهندسة أميرة محمد الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى الإنتهاء من ترخيص عدد (٩٩٣) إعلان بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر مايو الماضى والذين جاءوا على النحو التالي:

·عدد (٤٠) إعلان بحى أول الزقازيق.

·عدد (٦٨) إعلان بحى ثان الزقازيق.

· عدد (٨٤) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

· عدد (٦٤) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد.

· عدد (٧١) إعلان بمركز ومدينة كفرصقر.

· عدد (٨٦) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح.

· عدد (١١٦) إعلان بمركز ومدينة بلبيس.

· عدد (٤١) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير.

· عدد (١٥) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر.

· عدد (٤٢) إعلان بمركز ومدينة فاقوس.

· عدد (٢١) إعلان بمركز ومدينة الحسينية.

· عدد (٢٥) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية.

· عدد (١٨٩) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم.

· عدد (١٤) إعلان بمدينة القنايات.

· عدد (٢٢) إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق

· عدد (١٨) إعلانات بمركز ومدينة ههيا.

· عدد (٢٩) إعلانات بمدينة منشأة أبو عمر.

· عدد (٢٠) إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر

· عدد (٢٨) إعلان بمدينة القرين وذلك طبقاً للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

أكد المحافظ الشرقية، أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.