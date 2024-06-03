محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مدرسة وعيادة للصحة الإنجابية للمرأة الريفية

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، آليات التعاون المشترك مع فريق مبادرة "أنت الأهم"، آليات إنشاء مدرسة صديقة للفتيات، وعيادة طبية للصحة الإنجابية للمرأة الريفية، فضلاً عن ورشة للحرف اليدوية، بإحدى قرى المحافظة، بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للمرأة على أرض الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة "أنت الأهم"، والدكتورة شام الذهبي سفيرة المبادرة، إحدى شريكات النجاح، والدكتور حازم حسن مستشار التطوير المؤسسى بالمبادرة، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفنى بمكتب المحافظ، وعدد من فريق مبادرة "أنت الأهم".

تناول اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وفريق مبادرة "أنت الأهم"، بالعديد من المجالات التنموية، التى تعود بالنفع العام على المرأة بالقرية الفيومية، من خلال بحث ودراسة إنشاء مدرسة صديقة للفتيات الريفيات، وكذا عيادة للصحة الإنجابية للمرأة بإحدى القرى، فضلاً عن إنشاء ورشة للحرف اليدوية، بهدف التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للمرأة على أرض الفيوم، بالتعاون المشترك بين المحافظ، ومبادرة "أنت الأهم"، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

التعاون مع مختلف المؤسسات

خلال اللقاء، أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات، والمبادرات العاملة بمجال التنمية المستدامة، فى إطار من القانون بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة، سواء بتنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص العمل، أو منشآت خدمية سواء كانت صحية أو تعليمية، من خلال التشبيك بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص ممثلًا فى المبادرات التنموية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مدير المكتب الفنى، ومسئولى فريق مبادرة "أنت الأهم"، لتحديد الأهداف ووضع الرؤية المنطقية لتحديد أحد المواقع بالمساحة الملائمة، لإنشاء مدرسة صديقة للفتيات، وكذا عيادة الصحة الإنجابية للمرأة الريفية، بجانب ورشة الحرف اليدوية بإحدى قرى المحافظة، والعمل على الدراسة المنهجية والقواعد الرئيسية، من خلال الرؤية القانونية والفنية، مع عقد لقاء في أقرب وقت مع مسئولي المبادرة، بمشاركة مسئولي مديرية التربية والتعليم، والصحة، للانتقال من حيز الأفكار إلى حيز التنفيذ.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمى والتنموى، بما يوفر العديد من مناحى الحماية الاجتماعية لأهالينا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية تؤهلها لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لما حباها الله من الموارد الطبيعية والبيئية المتفردة، مما يسهم فى توفير فرص العمل التى تتناسب وخبرات أهالى الفيوم، لافتاً إلى أن المرأة الفيومية بطبيعتها محرك قوى في العمل بمجال الحرف اليدوية.

ومن جانبها، قدمت المنسق العام لمبادرة "أنت الأهم"، الشكر لمحافظ الفيوم، لحفاوة استقباله، وتفاعله البناء مع مسئولى المبادرة، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات من خلال الأطر القانونية، لدراسة وبحث آلية إنشاء مدرسة صديقة للفتيات، وعيادة للصحة الإنجابية للمرأة الريفية، فضلاً عن إنشاء ورشة للحرف اليدوية بإحدى القرى، من خلال استغلال مقومات البيئة الفيومية، بهدف التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للفتاة والمرأة على أرض قرى الفيوم.

وأضافت، أن مبادرة "أنت الأهم"، تعمل في مجال دعم المرأة المصرية، من واقع القوة الفاعلة لهن، مع التركيز على توعيتهن بحقوقهن، وتنظيم القوافل الطبية للكشف عليهن، وتنظيم كافة الأنشطة للفتيات، وتهتم المبادرة بالنهوض بالمرأة اجتماعيًا وصحياً وتعليمياً وسياسياً وثقافيًا واقتصاديًا، من خلال إبراز قضاياها، وتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات والجهود المبذولة لمعالجة تلك القضايا، خاصة قضايا المراهقات واليتيمات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال رفع مستوى الثقافة الطبية للنساء، وإبراز نماذج نسائية قدمت خدمات جليلة للمجتمعات، ومحاربة العنف الأسري، مع استثمار كافة وسائل الإعلام لخدمة المرأة وقضاياها.