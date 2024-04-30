الكشف على 7500 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالإسماعيلية

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وحدة الخفيج الصحية بالقصاصين ؛للوقوف على سير العمل ،تواجد الفريق الطبي ،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

حيث تفقدت عيادة طب الاسرة بالوحدة وتابعت إنتظام صرف الوسائل بعيادة تنظيم الاسرة ،كما إطمئنت على جودة خدمات طب الاسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي وراجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر مخزون كافى بالصيدلية ،تم اتطلعت على معدل تردد المواطنين واقبالهم على الكشف بمبادرة ١٠٠ مليون صحة.

ومن جانبها أشارت الدكتوره هبه جوده مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية أن مبادرة 100 مليون صحة قدمت خدماتها لحوالى 7500 مواطن بمركز ومدينة القصاصين من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى بفحص عدد 4561 مواطن ،وعدد 2912 سيده بمبادرة صحه المرأة خلال شهر ابريل الجارى..

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة