وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في الإمارات|تفاصيل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في التخصصين التاليين: 3 مشرف عمال ، و70 حداد مسلح.

ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، وسيتم إجراء إختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

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وقالت وزارة العمل، إن الراتب يبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتي لمهنة حداد مسلح، و 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة ، ومدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية ، مع توفير مبيت مكيف للعمال ، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين، وأن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى 6 يونيو 2024 المقبل، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

والأوراق المطلوبة هي صورة من جواز سفر ساري ، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة ..ودعت الوزارة الشباب الراغب في العمل في هذه المهن التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي ،و الدخول على الرابط التالى : https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب.

ولفتت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة، والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، واصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج، وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي، موسمية أو دائمة، كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، و قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.