المركزي للمناخ ينظم يومًا تدريبيًا لـ250 طالبًا بجامعة عين شمس

نظم المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية اليوم برنامجًا تدريبيًا لعدد 250 طالبا من كليات الزراعة جامعة عين شمس لتاهيلهم لسوق العمل.



أكد الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ أنه فى إطار الدور التعليمى والتوعوى والمجتمعى والارشادى للمعمل المركزي للمناخ الزراعي – مركز البحوث الزراعية فى تأهيل وتدريب ورفع كفاءات ليس فقط للكوادر بوزارة الزراعة و لكن بالجامعات والقطاع الخاص بناء على موضحا أنه تم التدريب بمقر المعمل المركزي للمناخ الزراعي و هو يوم تدريبى وتوعوى لطلبة الفرقة الرابعة تخصص وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.



ويأتى ذلك فى اطار رؤية ورسالة المعمل المركزي للمناخ الزراعي و حرصه على توفيركل الفرص لطلاب الجامعات لاكتساب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وإثراءً للتعاون بين المؤسسات التعليمية والاكاديمية لرفع كفاءة وبناء قدرات و تحسين مهاراتهم القيادية.

شرح كل الأمور المتعلقة بالأرصاد الجوية الزراعية

وقام المعمل بترتيب تدريب علمي تطبيقي للطلاب حيث قامت الدكتورة فاطمة مرسي و الدكتور طارق زين بشرح الإدارة المتكاملة للخضر تحت الصوب الزراعية و هياكل الصوب الزراعية و أغطية الصوب المختلفة و كيفية ادارة الصوب خلال المواسم المناخية المختلفة بصورة ذكية.

كما قام الدكتور زكريا يحيى و الدكتور خالد نصر بشرح نظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية و فوق اسطح المباني و كيفية تطبيق تلك الانظمة بما يحقق الاستدامة البيئية المناسبة و المحافظة على المباني و كيفية إدارة تلك النظم تحت الصوب الزراعية، كما قام الدكتور عماد عبدالعزيز بشرح انشطة قسم الزراعة البيولوجية فيما يتعلق بانتاج تقاوي و ثمار عيش الغراب المحاري و كيفية تدوير المخلفات العضوية بما يتناسب و المحافظة على البيئة من التلوث و تحقيق استفادة من تلك المخلفات كما تم شرح كيفية عمل صيانة لمحطات الارصاد الجوية الزراعية و استقبال البيانات و معالجتها من خلال فريق عمل المحطات و الارصاد.

وتم شرح كل الأمور المتعلقة بالأرصاد الجوية الزراعية ومحطة قياس تلوث الهواء الجوي المتنقلة و كيفية عملها.