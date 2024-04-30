الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين: شبورة مائية كثيفة على الطرق اليوم

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا إلى المواطنين، من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم الثلاثاء.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

في سياق متصل، من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

حيث جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16ودرجة الحرارة العظمى 31

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارةالعظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37