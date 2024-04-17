المعمل المركزي فى مياة الفيوم يحصل على شهادة الايزو في مراقبة الجودة

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن المعمل المركزي بقطاع المعامل داخل الشركه حصل على شهادة الاعتماد الايزو فى مجال جودة المياه وطرق عمل التحاليل الكيميائية والميكروبولوجيه وسحب عينات مياه الشرب وذلك لمدة أربع سنوات تنتهى عام 2028 .

وأكد "النجار "ان الشركه متمثلة في قطاع المعامل تسعى بكل قوة لتوفير كافة الأجهزة والأدوات الحديثة والتى توفر أعلى معدلات الأمان لضمان جودة مياه الشرب واستمرارية الخدمه المقدمه للمواطنين طبقا للمعايير العالمية و المواصفات الصحية المعمول بها في مراقبة وإنتاج كوب مياه نظيف لكل مواطن على مدار الساعة بدءا من مأخذ المياه حتى وصولها لحنفيات المستهلكين بجانب استخدام أحدث التقنيات الحديثة التى تقوم بعمل كافة أنواع التحاليل المتعلقة بخدمه مياه الشرب والتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان هذه الجودة من خلال المراقبة والمتابعة وإجراء كافة الاختبارات المعملية المتعلقة بالجودة من أجل التطوير المستمر سواء في العنصر البشري أو الأجهزة والأدوات لتطويرها أو استحداثها لخدمه المواطنين داخل محافظة الفيوم.

الجامعة توافق على 40 رسالة دكتوراه

ومن جهه اخرى شهِدَ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسُ جامعة الفيوم اجتِماعَ مجلسِ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم رقم (203) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور كُلٍّ منَ أعضاء المجلس و الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، اليومَ الأربعاء، لقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع قدَّم الدكتور عرفه صبري باسمه وباسم أعضاء المجلس الشُّكر إلى الدكتور ياسر مجدي حتاته لحضور هذا الاجتماع، ودعمِهِ المستمرِّ لقطاع الدراسات العليا والبحوث وجميع قطاعات الجامعة المختلفة، كما رحَّبَ -أيضًا- باعضاءِ المَجلس، وقدَّمَ التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ثُـمَّ تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (47) ماجستير، و(40) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما تم استعراض ما تمَّ إنجازه من الخطة الاستراتيجية لجامعة الفيوم (2022-2027م) فيما يخص قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، ومناقَشَتُهُ.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.







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