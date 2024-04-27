اختتام البرنامج التدريبي لاعداد القيادات النسائية بالشرقية

اختتمت جمعية الحقوقيات المصريات، فاعليات البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد القيادات النسائية بمحافظة الشرقية، على مجابهة المعوقات التي تواجه مشاركة المرأة سياسيًا.

وصرحت رابحة فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، بأن البرنامج التدريبي جاء في اطار إعداد النساء لقيادة انتحابات حزبية بهدف تطويرهم ودعمهم وزيادة ادوارهم في الأحزاب والمجتمع السياسي، ودعم قضاياهم من خلال البرنامج التدريبي المعد لهم.

وأشارت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار الشراكة بين مؤسسة دياكونيا السويدية وجمعية الحقوقيات المصريات، لرفع وعي النساء بالأحزاب السياسية؛ بأهمية ادوارهم وترشحهم للانتخابات الحزبية.

وأكدت رابحة فتحي، أن المرأة في الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في المجتمع، نظرا لأنها عصب العملية السياسية في الكيانات الحزبية لأدوارها المتنوعة والمتعددة من ناحية، وإيمان القيادة السياسية بقدراتها من ناحية أخرى حيث تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسًا من تمكينها بالجمهورية الجديدة

وذكرت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن الورشة تتضمن التدريب على عدد من المفاهيم الرئيسية، منها مفاهيم متعلقة بالمشاركة السياسية، وحقوق المرأة، واتفاقيات حقوق المرأة الدولية، واتفاقية السيداو بين الدعم والتحديات، وما دور الاحزاب السياسية في المجتمع، والفجوة النوعية، ومعوقات مشاركة المرأة في المشاركة السياسية، ويتم ختام البرنامج التدريبي بورشة عمل عن دور الشابات في دعم مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية، وعمل نموذج محاكاة صغير عن الانتخابات الحزبية وكيفية دعم المرأة

ونوهت إلى أن جدول أعمال البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتور آمال، تتضمن مفهوم القيادة للمرأة والادارة، والمهارات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها القائد، والفرق بين القيادة والتمكين، وتمكين المرأة بين وجهة نظر الشريعة، وتغيير الثقافة واستراتيجية تمكين المراة 2023.

وأعلنت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن هناك عدد من النتائج المتوقعة فى نهاية وبعد ورشة العمل وهي فهم المشاركات للاحزاب السياسية وأنواعها، واهمية إتفاقية السيداو وكيفية دعم المرأة في الانتخابات الحزبية.