ضبط 270 طن مواد خام أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية، حملات مكثفة بكافة مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ،أسفرت عن ضبط 270 طن مواد خام أسمدة زراعية مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر غلق مستودع غاز فى أوقات العمل الرسمية و محضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعاربمدينة النوبارية .

وفي مركزى كفر الدوار والمحموديه تم ضبط 100 كجم سردين وكمية من الاسماك المملحة غير صالحه للإستهلاك الآدمي و 100 كجم سمك وكمية من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر و 20 كجم حلويات منتهية الصلاحيه ، كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية و 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى دمنهور و أبو حمص تم ضبط 140 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و13مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدى مدعم ،كما تم تحرير 11محضر لعدم نظافة أدوات العجين و 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

وبحملات مماثلة بمركزى إدكو وشبراخيت تم ضبط كمية من الأسماك المدخنة والدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وكمية من الكبدة مجهولة المصدر بالإضافة لتحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام بالرغيف الواحد وجارى غلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و محضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود وبدر من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومحطة وقود لتجميعها 500 لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء و كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 9 محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط 400 عبوة مياة غازية ومعدنية مجهولة المصدر و5 كجم أسماك مجمده غير صالحه للإستهلاك الآدمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.