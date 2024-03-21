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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ختام البرنامج التدريبى "الإدارة الجامعية والقيادة " في جامعة عين شمس

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

اختتمت فعاليات الدورة الحادية عشر من البرنامج التدريبي (الإدارة الجامعية والقيادة) والتى نظمها مركز التدريب والتطوير في جامعة عين شمس خلال الفترة من 17-19 مارس 2024. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف وحضور الدكتورة نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة.

أهمية برنامج الإدارة الجامعية

ويعد البرنامج التدريبي (الإدارة الجامعية والقيادة) هو المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية / معهد بالجامعات المصرية، ويستهدف صقل المهارات القيادية والإدارية ، والجوانب القانونية في الأعمال الجامعية والجوانب المالية وتنمية الموارد الذاتية ، والقيادة الدبلوماسية والمراسم والبروتوكول، إلى جانب تنمية مهارة القيادة والتحفيز وإدارة الذات، والتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي ونظم الإدارة الجامعية الحديثة.

وقد قام بالتدريب نخبة متميزة من المدربين المتخصصين في هذا المجال وهم:  الدكتور محمد صافي (أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بالجامعة الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة) ، والدكتورة رشا شرف (أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بجامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لشؤن التعليم والطلاب سابقا - الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية بلندن إنجلترا سابقاً) ، والدكتور محمد عبد العزيز (عميد المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية) ، والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف (وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي – مدرب دولي معتمد بالبرنامج الرئاسي والمجلس الأعلى للجامعات).

وأشاد المتدربون بأهمية هذا البرنامج التدريبي لصقل المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لشغل وظيفة عميد كلية / معهد بالجامعات المصرية، تم تنفيذ البرنامج بالقاعات المجهزة بمقر مركز التدريب والتطوير بقطاع الابتكار والتدريب بالمدينة الجامعية.

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