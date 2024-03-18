محافظ أسيوط يلتقي مسئولي البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بـ2000كوبون مواد غذائية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام، أحمد أبوزيد رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم

... جاء ذلك بحضور أيمن اليماني رئيس قطاع أسيوط بالبنك الزراعي المصري ووفاء أحمد عبدالمعطي مدير إدارة التجزئة بالبنك الزراعي المصري بأسيوط ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة.

حيث رحب محافظ أسيوط بمسئولي البنك الزراعي المصري، مؤكدًا على التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني المجتمعي الذي يقدمه البنك الزراعي المصري تحت رئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك في المساهمة الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح اللواء عصام سعد إنه تم - خلال اللقاء - استلام عدد (1500) كوبون لصرف مواد غذائية بقيمة 300 جنيه للكوبون الواحد، وعدد 500 كوبون فئة 100 جنيه، بقيمة إجمالية 500 ألف جنيه، مشيدًا بمبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيًا مع المبادرات الانسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف القري والمراكز والمدن وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم مؤكدًا إنه تم تشكيل لجنة للتدقيق في اختيار الحالات المستحقة والمستفيدين بجميع قرى ومراكز المحافظة.

ووجه رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي، الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه لجهود البنك الزراعي المصري في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، مشيدًا بالتعاون الكبير مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في كافة مجالات التنمية التي ينفذها البنك وبصفة خاصة المسئولية المجتمعية تجاه المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم.