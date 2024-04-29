دورة تدريبية لاخصائى العلاج الطبيعى فى مديرية الصحة بالفيوم

أنهت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور فرج الشيمى -مدير الادارة الدورة التدريبية الأولي من البرنامج التدريبي للعلاج الطبيعي والذى استمر لمدة اسبوع بقاعة الدكتور احمد عثمان (الزمالة) بالتعاون مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة أسماء شريف - مدير الادارةوذلك تحت رعايةالدكتور سامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيومو توجيهات الدكتورة نيفين عوني - مدير عام الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة و السكان .

ويستغرق البرنامج التدريبي ٦ أسابيع وذلك بعنوان ( دور العلاج الطبيعي لمرضي أمراض الأعصاب والعظام) , وحاضر في التدريب نخبة من اساتذة العلاج الطبيعى بالجامعات المصرية الدكتور مصطفى مرسيوالدكتور أحمد عبدالرؤوف والدكتورة مروة سيد.

تناول التدريب موضوعات عدة منهاالعلاج الطبيعي في ألام الرقبة والكتف والعلاج الطبيعي في مرض التهاب العصب السابع والعلاج الطبيعي في الحروق وعلاقتها بالاعصاب الطرفية والأستيوباثي لعلاج ألام العضلات والعمود الفقري والعلاج الطبيعي لأمراض مفصل الرسغ وأعصاب اليد.

حضر التدريب 20 من اخصائيى العلاج الطبيعى بالمستشفيات و الإدارات واعضاء ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية , وفى ختام التدريب قام الدكتورفرج الشيمي - مدير إدارة العلاج الطبيعي بالفيوم بتوزيع شهادات حضور الدورة التدريبية علي الحاضرين.

دعم صحة الام والجنين

وفى وقت سابق صرح الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بان مديرية الصحة بالمحافظة حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية خلال الثلاثة اشهر الاولى من عام 2024 فى المبادرة الرئاسية دعم صحة الام والجنين.

اشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم انه تم فحص11242سبدة حامل بنسبة تغطية 53.41٪

واكدت الدكتورة ابتسام روبي - مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الام للجنين وخدمات الكشف المبكر و المتابعة والعلاج للسيدات الحوامل.

و اوضح الدكتور محمد رمضان - مدير مكتب المبادرات أن مبادرة دعم صحة الأم والجنين بدأت في مارس 2020ضمن المبادرة الرئاسية الكبري 100مليون صحة ويتم تطبيقها في عدد 103وحدة بالمحافظة ،، وتوجه الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشكر و التقدير لجميع الفرق العاملة في المبادرة بالمديرية والادارات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

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