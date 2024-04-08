أروقة الفيوم الأزهرية بالفيوم تُكرِّم "الخاتمين للقرآن الكريم"

شهد الشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالفيوم، والدكتور أيمن محمد رجب، مدير إدارة الرواق الأزهري بالفيوم، حفل تكريم الطلاب الخاتمين للقرآن الكريم، والطلاب المميزين والدارسين من الكبار، الحافظين للقرآن الكريم والعلوم الشرعية. وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري.

صرح الدكتور أيمن محمد رجب أن التكريم يأتي بغرض تشجيع الطلاب ودعمهم لمواصلة التعلم والتدبر وتحصيل العلوم الشرعية وعلوم القرآن، وأشار إلى أن إدارة الرواق الأزهري تقدم جهودًا كبيرة في هذا الشأن وقدم الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب علي دعمه لكل أبناء الأزهر الشريف.

وأضاف، أن الأزهر الشريف يحمل رسالة إنسانية نبيلة، ويسعى لنشر العلوم والثقافة والتنوير للعالم أجمع، حيث يلتحق به طلاب من مختلف الدول حول العالم لطلب العلم.

يذكر أن الحفل جاء بحضور الدكتور محمد سرحان، عميد المعهد الثقافي الإسلامي بالفيوم، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر والعاملين بالرواق الأزهري.

تكريم حفظة القرآن الكريم فى منشاة الجمال:

من جهه أخرى كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الفائزين من حفظة القرآن الكريم، بالمسابقة الدينية التي نظمتها جمعية صلاح الدين، بالتعاون مع شركة دار مراد للاستشارات الهندسية، بقرية منشاة الجمال التابعة لمركز طامية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ومحمد ثابت الجمال، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمحاسب محسن ربيع، رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، والمهندس عبدالرحمن محمد مراد، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة شيرين فتحي، مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، وياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وأولياء أمور وأسر الأطفال المشاركين بالمسابقة.

قدم محافظ الفيوم تهنئته لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ المحافظ الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، معربًا عن بالغ سعادته وحرصه الدائم على الوجود بين أبنائه من حفظة كتاب الله تعالى، فهم مصابيح الهدى، وهم النماذج المضيئة الذين يقدمون للمجتمع سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف.

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