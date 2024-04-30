إنتهاء تجهيز موقع مصنع تدوير المخلفات جنوب قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم الإنتهاء من أعمال تجهيز الموقع وأعمال الحفر والرفع المساحى بنسبة 100%، وبإجمالي نسبة تنفيذ 19.96%، بمشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، جنوب قنا.

فيما بلغ اجمالى نسبة التنفيذ بمشروع المدفن الصحى 16,46% والذى يقع على بعد 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا – الأقصر بتكلفة 73 مليون و841 الف جنيه بالاضافة الى 773 الف يورو.

وعقد المحافظ، مساء الاثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص.

ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس محمد نصر مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا، إلى عرض تفصيلى عن الإجراءات التي تم تنفيذها بمصنع تدوير المخلفات ﺑﻘﻮص والمقام على مساحة 69500 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، بطاقة انتاجية 30 طن / ساعة وبتكلفة مالية 6 مليون و 852 الف يورو.

حيث تم الانتهاء وقال المحافظ، إنه تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة.

وفقًا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO".

والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

طرح مصنع تدوير المخلفات الصلبة شمال قنا أمام المستثمرين:

وفي سياق ذي صلة، طرحت محافظة قنا، أخر يناير الماضي مشروع مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي، شمال قنا، للاستغلال والتشغيل.

ويقع المصنع على مساحة 26.5 ألف متر مربع، و تصل طاقته لنحو 30 طن في الساعة بعدد 2 خط إنتاج، وتشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم

