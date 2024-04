Veeam تكرّم ICT Misr وتمنحها لقب Egypt Partner of The Year

كرمت شركة Veeam العالمية المتخصصة في حلول البرمجيات والمتخصصة في حماية البيانات، شركة ICT Misr لحلول التكنولوجيا، لتفوقها في الخدمات التكنولوجية للقطاعين الحكومي والتجاري، وقد اختصتها منفردة للفوز بلقب شريك العام في مصر Egypt Partner of The Year حيث جاء التكريم خلال القمة التي عقدتها "Veeam" لشركائها الأبرز من جميع دول العالم تحت عنوان Veeam ProPartner Summit 2024 في مدينة دبي.

قالت شركة Veeam إن التكريم يعكس حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها شركة "ICT Misr" رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الاستثنائية خلال عام 2023، ومع ذلك استطاعت "ICT Misr" الفوز بتنفيذ مجموعة من كبرى المشروعات الرقمية الاستراتيجية في السوق المصري وقد طوّرت من خلالها شراكتها مع Veeam وحققت نجاحات غير مسبوقة على صعيد الأعمال المشتركة في مصر.

وقال إسلام عفيفي المدير الفني الإقليمي لهندسة نظم تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة بشركة Veeam، إن الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة "ICT Misr" ساهمت في تعزيز مستوى الأعمال المشتركة داخل السوق المصرية مع النجاح في الفوز بتنفيذ مجموعة من المشروعات الرقمية الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأكد إسلام عفيفي عن اعتزامه توسيع نطاق التعاون وزيادة حجم الأعمال المشتركة مع شركة "ICT Misr" خلال الفترة المقبلة استناداً واستكمالاً للنجاحات السباقة التي تحققت خلال العام الماضي 2023، خاصة وأن العام الجديد يشهد تحسناً ملحوظاً في الظروف الاقتصادية داخل مصر، ومن ثم التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية الرقمية في جميع القطاعات.

أعرب أحمد عبد الرحمن مدير الخدمات التكنولوجية بشركة ICT Misr عن سعادته بالتكريم من شركة Veeam الشريك العالمي الرائد في حماية البيانات، حيث الفوز بلقب شريك العام في مصر Egypt Partner of The Year استناداً إلى تنامي حجم الأعمال المشتركة خلال العام الماضي، وذلك بفضل التطور الكبير لحلول ICT Misr المدعومة بثقة وحماية Veeam.

وأضاف أن شركة ICT Misr شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً وتفوقاً كبيراً في تطوير عمليات حماية البيانات والنسخ الاحتياطي لدى عملائها من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات الاقتصادية المالية والمصرفية والنفطية والتجارية، اعتماداً على ثقة العملاء في حلول حماية البيانات المقدمة من شركة Veeam العالمية الرائدة في هذا المجال.