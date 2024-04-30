الأرصاد توضح أسباب اعتدال الطقس (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة خلال فترة النهار تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام؛ لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ومعتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها.

تكون السحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ امتداد منخفض جوي يؤثر علينا في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس.

الطقس في فترة النهار سيكون ربيعيا مائلا للحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الطقس في فترة النهار سيكون ربيعيا مائلا للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، والطقس سيكون شديد الحرارة في المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد، في ظل شدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة".

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 31 16

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 16

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 25 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 24 17

رفح 23 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 13

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 32 25

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 15

سيوة 30 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 31 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 23

حلايب 28 24

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 28 24

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 32 16

أسيوط 30 15

سوهاج 33 18

قنا 36 21

الأقصر 37 22

أسوان 37 22

الوادي الجديد 34 21

أبو سمبل 36 21