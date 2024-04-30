حماية المستهلك يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

استقبل المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط، لجنة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لمتابعة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل المركزية والفرعية بالشركة .

وقال الشرقاوي، إن اعضاء اللجنة قاموا بالمراجعة والتفتيش علي محطات مياه الشرب طبقاً لخطة المرور والتي شملت محطات قطاع شمال ( منفلوط ، القوصية ، ديروط ) ؛ وقطاع شرق ( البداري ، ساحل سليم ، الفتح ، أبنوب ) ؛ وقطاع جنوب ( ابوتيج ، صدفا ، الغنايم) ؛ وقطاع وسط ( غرب ، وشرق ، مركز أسيوط موضحاً إنه تم مرور اللجنه الخاصة علي مرافق محطات المياه والصرف الصحي بناءاً علي الضوابط التي تقوم بها الشركة للحفاظ علي سلامه ومأمونية المياه المنتجة من محطات الشركة في الوقت الحالي وجاهزية الشركة لأي طارئ قد ممكن يحدث مما يؤثر علي الخدمة والجودة المقدمه للمواطنيين .

وافادت اللجنة بان الشركة في تطور لافت وملحوظ حيث قامت بعدة من الأجراءات الكثيفه في كافة إستيفائها لطلبات السلامه والمامونية التي تحافظ علي تأمين وسلامه مامونية المياه المنتجه في المحطات والشركة طبقت المعايير الدولية والمصرية في الحفاظ علي جودة المياه.

وأضاف أن أعمال اللجنة شملت مراجعة الخطة السنوية والخطة الشهرية لسحب العينات من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمعمل المركزي، ومراجعة اماكن سحب العينات ، وطرق سحب وحفظ عينات المياه والصرف الصحي وجميع مؤشرات الاداء داخل المعمل والتي تضمن جودة التحليل، ومراجعة خطة غسيل شبكات مياه الشرب والطرق المستخدمة فيها، ومتابعة ضغوط الشبكات باسيوط ومراجع ملف السلامة والصحة المهنية والاجراءات المتخذة ميدانيا