11 برنامجًا معتمدًا في مرحلة الليسانس بألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس، وجود 11 برنامجًا معتمدًا في مرحلة الليسانس.

وذكرت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس أن ذلك بعد صدور قرار اعتماد برنامجي اللغة الألمانية وآدابها واللغة الروسية وآدابها بتاريخ 24 أبريل 2024 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لينضم البرنامجان إلى باقة البرامج المعتمدة بكلية الألسن.

وأوضحت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس أن اعتماد تلك البرامج اتساقا مع أولويات الكلية الاستراتيجية في تطوير البرامج الدراسية والمقررات واستيفاء متطلبات سوق العمل والحصول على الاعتماد بنظام البرامج.

وقدمت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس التهنئة والشكر للوكلاء ورؤساء الأقسام وإدارة البرنامجين ووحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإدارات والوحدات الداعمة للبرامج الدراسية وكل من ساهم وشارك في حصول البرامج على الاعتماد.

عميد ألسن عين شمس تستقبل زيارتين من هيئة ضمان الجودة

واستقبلت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس في الفترة من 21 وحتى 24 إبريل 2024 زيارتين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرامج اللغة العبرية واللغة الفارسية واللغة التركية.

شملت الزيارة الميدانية في كلية الألسن في جامعة عين شمس لقاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري إلى جانب لقاء الأطراف المجتمعية وخريجي البرنامجين وملاحظة الأنشطة التعليمية.

كما اشتملت زيارة هيئة ضمان جودة التعليم في كلية الألسن في جامعة عين شمس: تفقد قاعات الدرس والمعامل وقاعات الاختبارات الإلكترونية والمكتبة وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية وأعمال التطوير الحالية بالكلية مثل الانتهاء من إحلال وتجديد دور الجهاز الإداري وتركيب محولات كهربائية جديدة بالكلية.