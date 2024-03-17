البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه 

اعلن اليوم الأحد البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطاءين، بعد رفع معدل الفائدة في مصر إلى 27.25% للإيداع 28.25% لعمليات الإقراض، وارتفاع معدل التضخم لـ 35.1% في فبراير.



كما تطرح الأذون على عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 25 مليار جنيه يوم 18-6-2024، كما يتم استحقاق الطرح الثاني يوم 17-12-2024.



كما يطرح البنك المركزي، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.