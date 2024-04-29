"صحتك تهمنا" حملة توعية في جامعة عين شمس

انطلقت حملة توعية وقافلة طبية شاملة داخل حرم جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة.

ونظمت الحملة التوعوية في إ تبني جامعة عين شمس لدعم المرأة داخل الحرم الجامعي والكليات والمعاهد البحثية المختلفة.

يأتي ذلك استمرارا لمبادرة "صحتك تهمنا " التي اطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف للعام الجامعي 2024/2023 للتوعية الصحية للمرأة بجميع اطيافها داخل جامعة عين شمس من عضوات هيئة التدريس، وطالبات، وموظفات، وعاملات .

وانطلقت الحملة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية الطب جامعة عين شمس وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس.

تخصصات قافلة جامعة عين شمس

وتوافر بقافلة جامعة عين شمس التخصصات المختلفة، مثل: " الباطني، وأمراض الكلي، وأمراض المخ والأعصاب، والسكر، والقلب، وقياس نسبة السكر والهيوجلوبين، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والطب النفسي جاء عدد المستفيدين من الحملة ٥٠٠ مستفيد.



وأقيم على هامش حملة التوعية ندوة تثقيفية بعنوان "نفسيتك أمانة" بكلية الحقوق جامعة عين شمس تناولت الندوة بعض المشكلات النفسيه التي تواجه الطلاب وخصوصا خلال فترة الامتحانات وكيفيه التعامل مع نوبات القلق.



وثمن وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب في جامعة عين شمس الدور الذي تلعبه وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في دعم المرأة بالحرم الجامعي وأهمية عقد مثل هذه الندوات لتنمية وعي طلاب الجامعة.

وقدمت مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف نبذة عن الوحده وما تقدمه من دعم نفسي و خدمات واوجزت سيادتها الهدف الرئيسي من انشاء وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وهي أقدم وحده على مستوي جامعات مصر للدعم ضد العنف وتكافؤ الفرص للجنسين وليس المرأه فقط واتخاذ إجراءات رادعة وسريعة في هذا الصدد.

واوضحت أن الوحدة تواجه العنف المجتمعي ضد الطالبات او الموظفات او عضوات هيئة التدريس سواء نفسي أو لوجيستي عن طريق استشاريين نفسين وتقدم الدعم النفسي بشكل مجاني.

وقدمت أخصائي علم نفس اكلينكي بوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف روشته للطلاب عن التعامل مع الضغط وما يتعرض اليه الطلاب من مواقف نفسيه داخل وخارج حرم الجامعة وكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف وأهمية ممارسه الرياضه بشكل عام كذلك التدريبات التي تقدمها الوحدة بالاضافه الي ضروره الانخراط في الأنشطة الطلابيه ومالها من فوائد جسدية وعقليه.

في نهاية الندوة، ثمن وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث الهدف وراء عقد الندوة وهو زيادة وعي الطلاب والطالبات تجاه ما قد يتعرضوا له خلال يومهم سواء خارج او داخل أسوار الجامعة.